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Амир Хан — о бое с ло Греко: «Я должен выиграть и выиграть с запасом»
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Амир Хан — о бое с ло Греко: «Я должен выиграть и выиграть с запасом» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Боксер Амир Хан накануне боя с Филом ло Греко, который состоится сегодня, рассказал, что собирается выиграть и отправить канадца в больницу. Это будет первый бой для Хана за последние два года.
— Я должен выиграть и выиграть с запасом, — цитирует Daily Telegraph Хана. — Я собираюсь разобрать Ло Греко и отправить в больницу, он не на моем уровне.
31-летний Хан за профессиональную карьеру провел 35 боев и одержал 31 победу при 4-х поражениях. Последний раз британец вышел на ринг весной 2016-го и уступил нокаутом Саулю Альваресу.
Ранее ло Греко обещал отправить Хана обратно на пенсию после этого боя.
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