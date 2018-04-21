Амир Хан — о бое с ло Греко: «Я должен выиграть и выиграть с запасом»

Боксер Амир Хан накануне боя с Филом ло Греко, который состоится сегодня, рассказал, что собирается выиграть и отправить канадца в больницу. Это будет первый бой для Хана за последние два года.

— Я должен выиграть и выиграть с запасом, — цитирует Daily Telegraph Хана. — Я собираюсь разобрать Ло Греко и отправить в больницу, он не на моем уровне.

31-летний Хан за профессиональную карьеру провел 35 боев и одержал 31 победу при 4-х поражениях. Последний раз британец вышел на ринг весной 2016-го и уступил нокаутом Саулю Альваресу.

Ранее ло Греко обещал отправить Хана обратно на пенсию после этого боя.