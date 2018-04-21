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Броунер: Завершу карьеру одним из лучших в истории бокса
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Броунер: Завершу карьеру одним из лучших в истории бокса 

Vringe.com 53 минуты назад
Фото: Vringe.com
В ночь с субботы на воскресенье в Бруклине (США) экс-чемпион мира в четырёх категориях Эдриен Броунер (33-3, 24 КО) проведёт поединок против экс-чемпиона в двух дивизионах Джесси Варгаса (28-2, 10 КО). Не изменяя традиции, Эдриен обещает устроить нечто такое, что непременно запомнится болельщикам.
«Надеюсь, мне воздадут должное, когда я побью Джесси Варгаса. Рассчитываю получить уважение, которого заслуживаю, — цитирует Броунера BoxingScene. — Люди хотят, чтобы я проиграл и ушёл, но знаете что? Я трудился, как никогда ранее, готовясь к этому бою. И я не проиграю Варгасу. Я четырёхкратный чемпион мира и скоро, уже в этом году, стану пятикратным».
«Мы с Варгасом на разных уровнях, и в субботу я это докажу, — обещает Эдриен. — Негатив, окружающий моё имя, меня не беспокоит, я просто готов устроить классное шоу. Я остаюсь одним из лучших бойцов этой эры, а когда завершу карьеру, то буду одним из лучших, кто вообще когда-либо надевал пару боксёрских перчаток. Ох, и устрою я вам представление в субботу вечером — не забудете!»
Танцующий на граблях — превью этого боя от vRINGe
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