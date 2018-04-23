16 российских боксеров гарантировали себе медали на юниорском чемпионате Европы 

Шестнадцать российских боксеров дошли до стадии полуфинала в своих весовых категориях на молодежном чемпионате Европы, который проходит в Италии, передает "Советский спорт".
Среди мужской национальной команды за выход в финал поспорят Дмитрий Батяй (до 49 кг), Илья Попов (до 64 кг), Джамбулат Бижамов (до 69 кг), Даниил Тетерев (до 75 кг), Руслан Колесников (до 81 кг), Игорь Федоров (до 91 кг) и Алексей Дронов (свыше 91 кг).
Кроме того, в финал вышли спортсменки из женской сборной России по боксу: Ксения Бесчастнова (до 48 кг), Любовь Шарапова (до 51 кг), Валерия Родионова (57 кг), Нунэ Асатрян (до 60 кг), Ланна Малюганова (до 64 кг), Ангелина Кабакова (до 69 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг), Анастасия Рыбак (до 81 кг) и Юлия Арефьева (свыше 81 кг).
Поединки за право выйти в финал пройдут 24 апреля. Решающие бои состоится 25 апреля.