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Видео боя: Навафон Каиканха — Амнат Руэнроэнг, HD 720
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Видео боя: Навафон Каиканха — Амнат Руэнроэнг, HD 720 

Vringe.com 44 минуты назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись яркого боксёрского поединка между Навафоном Каиканха и Амнатом Руэнроэнгом, который состоялся 21 апреля 2018 года в Панфуне (Таиланд). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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