Барбоза — Ли, Эдгар — Суонсон, Бронер — Варгас — 21 апреля.

Амир Хан впервые подерётся после нокаута от Канело, Суонсон попытается доказать, что UFC не зря его продлил — в обзоре уик-энда.

Настоящим потрясением для многочисленных фанатов Фрэнки Эдгара обернулось его решение выйти в клетку с Брайаном Отрегой на UFC 222. На том турнире Ответ должен был подраться за пояс с чемпионом полулёгкого веса Максом Холлоуэем, но бой отменили из-за травмы гавайца. Эдгар решил не дожидаться возвращения Холлоуэя и рискнул принять поединок с главной сенсацией своего дивизиона.

Брайан Ортега — молодой, мастеровитый, крупный и обладающий невероятной техникой удушающих и болевых приёмов атлет. Непобеждённый Ти-Сити с каждым боем удивляет всё больше. В конце 2017 года Ортега подарил публике сумасшедший «чоук»: Брайан умудрился из клинча закрыть гильотину на шее самого Каба Суонсона. А по весне Ортега сотворил пока главную сенсацию года, отправив неубиваемого Фрэнки Эдгара в ранний нокаут.

Рано утром в воскресенье мск побитые Ортегой Эдгар и Суонсон сойдутся в клетке, чтобы выяснить — кому из двоих пора думать о пенсии, а кто зацепит шанс на последний побег за титулом. Соглавное событие UFC FIGHT NIGHT 128 вообще могло бы и возглавить отдельный кард. Даже конкретно этот: нынешние хэдлайнеры — Эдсон Барбоза и Кевин Ли — относятся к любимцам более молодых фанатов ММА.

Бразильцу предстоит возвращение после самого разгромного поражения в карьере от Хабиба Нурмагомедова : на UFC 219 Орёл вихрем прошёлся по опасному ударнику Барбозе. В предстоящем поединке Эдсону вновь будет противостоять базовый борец — Кевин Ли. Тот самый Кевин Ли, который утверждает, что в борьбе он сильнее Хабиба, но никто ему не верит.

Сделать Барбозе так же плохо, как в своё время сделал Нурмагомедов, Ли наверняка не сможет. Но Кевин, вероятно, многое усвоил, просматривая последний бой своего соперника. Эдсону в свою очередь нужно доказывать, что и его бой с Хабибом чему-то научил. К тому же, чтобы показать свою готовность к реваншу с Орлом, Барбоза просто обязан проходить борца уровнем ниже российского чемпиона.

Британский боксёр Амир Хан возвращается на ринг, спустя два года после поражения Саулю Альваресу тяжелейшим нокаутом. Британец до сих пор признаётся, что, наверное, не стоило ему тогда выходить на поединок с огромным Канело. Мексиканец, вероятно, неслабо посадил здоровье Хана тем убойным правым через руку. Кроме того пострадала и репутация Амира.

Теперь британский боксёр намерен вернуться на победную полосу в поединке с Филом Ло Греко из Канады. Амиру Хану нужно выигрывать канадского оппонента уверенно и тогда у него появится возможность просить большой бой. В случае победы Ло Греко Хан может и вовсе уйти из большого спорта. По крайней мере, такой совет оставил своему подопечному промоутер экс-чемпиона в первом полусреднем весе — Эдди Хирн

— Я верю, что это прежний Хан, но теперь он ещё и голодный до побед. Он умный боец, но если он не сможет победить ло Греко, ему нужно будет завершать карьеру. Потому что поражение от Фила будет означать, что Амир не сможет бороться за титул, — приводит слова Хирна Boxingnews24.

Экс-чемпион в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер в Barclays Center (в нём Хабиб стал чемпионом UFC) сойдётся с бывшим обладателем титулов WBA в первом полусреднем и WBO в полусреднем весах Джесси Варгасом.

Бронер многого добился в своей карьере, но из-за проблем с характером не смог реализовать себя максимально. Эдриену не раз доводилось проигрывать важнейшие бои жизни. Именно достаточное количество побед над звёздами не позволяет причислить Бронера к лучшим боксёрам поколения. Хотя сам он уверен в обратном:

— Я по-прежнему один из лучших боксёров этой эпохи. Когда я завершу карьеру, я буду одним из лучших в истории. Я просто уже не могу дождаться боя с Варгасом, чтобы показать людям то, что они долгое время не смогут забыть.

Надеюсь, что я получу признание после победы над Джесси Варгасом. Многие хотят, чтобы я проиграл и ушёл из бокса, но знаете, что я вам скажу? Я работал больше, чем когда-либо перед этим боем. Я не проиграю Джесси Варгасу. Я четырёхкратный чемпион мира и скоро буду пятикратным. Я нахожусь на другом уровне с Варгасом и я собираюсь доказать это в бою. Я не обращаю внимания на негатив, я просто выйду на ринг и покажу хорошее шоу, — сказал Бронер BoxingScene.

Не стоит забывать, что для Джесси Варгаса бой с соперником такого уровня — тоже шанс на переход к звёздному статусу. Так что Эдриен получил оппонента, способного стать большим испытанием. Именно этот поединок считается наиболее интересным в боксе из всех, что были запланированы на 21 апреля.