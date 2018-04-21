Исмаил Силлах и Анджей Фонфара подерутся в Польше

Для обоих боксёров предстоящий поединок — шанс закрыть предыдущее тяжёлое досрочное поражение.

Фонфара в июле 2017-го года в Канаде во 2-м раунде пал под ударами местного чемпиона WBC в весе до 79,4 кг Адониса Стивенсона (29-1, 24 КО). А Силлах в ноябре 2017-го года в Москве (Россия) в стартовой трёхминутке был нокаутирован проспектом Алексеем Папиным (9-0, 8 КО).

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