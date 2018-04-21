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Исмаил Силлах и Анджей Фонфара подерутся в Польше
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Исмаил Силлах и Анджей Фонфара подерутся в Польше 

Vringe.com 10 минут назад
Фото: Vringe.com
16 июня в Варшаве (Польша) украинец Исмаил Силлах (25-5, 19 КО) встретится с дебютантом тяжёлого веса, местным бойцом Анджеем Фонфарой (29-5, 17 КО), сообщает RingPolska.
Для обоих боксёров предстоящий поединок — шанс закрыть предыдущее тяжёлое досрочное поражение.
Фонфара в июле 2017-го года в Канаде во 2-м раунде пал под ударами местного чемпиона WBC в весе до 79,4 кг Адониса Стивенсона (29-1, 24 КО). А Силлах в ноябре 2017-го года в Москве (Россия) в стартовой трёхминутке был нокаутирован проспектом Алексеем Папиным (9-0, 8 КО).
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