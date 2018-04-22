Золани Тете легко отстоял титул от посягательств ветерана Омара Нарваэса

The SSE Arena, Белфаст, Великобритания. Чемпион мира по версии WBO в легчайшем весе (до 53,5 кг) южноафриканец Золани Тете (27-3, 21 КО) победил опытнейшего ветерана, обязательного претендента из Аргентины Омара Нарваэса (48-3-2, 25 КО).

Чемпион занял центр ринга. Обладая завидным преимуществом в антропометрии и ударной мощи, Тете легко удерживал Нарваэса на дистанции, окучивая джебами.

Ветеран-претендент был очень пассивен, наматывал круги по периметру ринга, практически полностью сконцентрировавшись на том, чтобы не пропустить чего увесистого от чемпиона.

В последней четверти Нарваэс «поработал» первым номером — прессинговал Тете, но всё так же забывал при этом выбрасывать удары.

Бой (сильно напоминавший спарринг) прошёл всю 12-раундовую дистанцию и завершился единогласными 120:108 в пользу Золани Тете.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Тете-Нарваэс (появится в скором времени)

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