Супертяжеловес Кабайел без проблем сохранил пояс EBU, забив Ровчанина

Estrel Convention Center, Берлин, ФРГ. Местный еврочемпион по версии EBU в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Агит Кабайел (18-0, 13 КО) во второй раз защитил звание, нокаутировав безвестного Мильяна Ровчанина (19-2, 13 КО).

Претендент начал смело, бросался и создавал моменты, но Агит был внимательным и работал чище, записав себе два первых раунда.

В 3-м Кабайел дважды отправил соперника на настил ринга, и после второго падения Ровчанина рефери остановил бой, хотя тот и сумел кое-как подняться на ноги. ТКО 3.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Кабайел–Ровчанин (появится позднее)

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