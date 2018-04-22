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Супертяжеловес Кабайел без проблем сохранил пояс EBU, забив Ровчанина
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Супертяжеловес Кабайел без проблем сохранил пояс EBU, забив Ровчанина 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Estrel Convention Center, Берлин, ФРГ. Местный еврочемпион по версии EBU в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Агит Кабайел (18-0, 13 КО) во второй раз защитил звание, нокаутировав безвестного Мильяна Ровчанина (19-2, 13 КО).
Претендент начал смело, бросался и создавал моменты, но Агит был внимательным и работал чище, записав себе два первых раунда.
В 3-м Кабайел дважды отправил соперника на настил ринга, и после второго падения Ровчанина рефери остановил бой, хотя тот и сумел кое-как подняться на ноги. ТКО 3.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Кабайел–Ровчанин (появится позднее)
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