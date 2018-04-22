Адамек нокаутировал Абеля, Мастернак победил Каленгу

В ночь с 21 на 22 апреля в Ченстохова (Польша) состоялся вечер профессионального бокса, в рамках которого выступил экс-чемпион мира в двух весовых категориях Томаш Адамек (53-5, 30 КО). Противостоял ему малоизвестный Джои Абель (34-10, 32 КО). Встреча прошла в яркой борьбе, в ходе которой по большей части доминировал поляк.

Уже во втором раунде он отправил соперника в нокдаун мощным ударом справа. Далее Адамек контролировал происходящее на ринге, хотя и пропускал опасные атаки американца. В шестом раунде Томаш вновь отправил Абеля на настил ринга. В седьмом раунде всё те же атаки справа помогли Адамеку организовать ещё два нокдауна соперника, после второго рефери принял решение остановить бой и зафиксировать победу Томаша нокаутом.

В другом бою вечера состоялась встреча бывшего чемпиона Европы по версии EBU в первом тяжёлом весе Матеуша Мастернака и бывшего временного чемпиона мира по версии WBA Йури Каленги. В этом противостоянии поляк перебоксировал соперника, заставив того капитулировать после шестого раунда.