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Фрэмптон завоевал «временный» титул WBO, перебоксировав Донэйра
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Фрэмптон завоевал «временный» титул WBO, перебоксировав Донэйра 

Vringe.com 38 минут назад
Фото: Vringe.com
The SSE Arena, Белфаст, Великобритания. Бой за вакантный титул «временного» чемпиона мира по версии WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг) между Карлом Фрэмптоном (25-1, 14 КО) из Северной Ирландии и филиппинцем Нонито Донэйром (38-5, 24 КО) завершился победой британца.
Разведочный стартовый раунд миновал, и Фрэмптон завладел преимуществом. Британец выдёргивал Донэйра на себя и наказывал на контратаках. Временами филиппинец действовал чересчур размашисто и прямолинейно, уступал Фрэмптону не только в тайминге, но и в скорости и манёвренности.
Фрэмптон часто инициировал размены в инфайтинге — к такому Донэйр приспособился только в 5-м раунде, выбросив серию опасных и точных апперкотов по британцу. А уже со следующей трёхминутки Фрэмптон вернул преимущество, контролируя дистанцию и темп поединка. Ситуация повторилась в 7-м раунде: британец неоправданно полез в драку на ближней и пропустил серию апперкотов. В остальных эпизодах Фрэмптон уверенно превосходил оппонента.
Последняя треть боя прошла в тактической перестрелке с дальней дистанции, где несмотря на преимущество в антропометрии филиппинца, чувствовалось явное превосходство Фрэмптона. Британский «Шакал» не был бы собой, если бы не нашёл приключений на ровном месте — два пропущенных хука в концовке 11-го раунда здорово потрясли Фрэмптона, но до конца раунда оставались считанные секунды. 12-й раунд был за «Шакалом».
Судейский вердикт: трижды по 117:111 в пользу Фрэмптона.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Фрэмптон-Донэйр (появится в скором времени)
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