Отто Валлин побил Адриана Граната в «Битве викингов»

Gaerdehov Icehockey Arena, Сундсвалль, Швеция. В «Битве викингов» два лучших шведских супертяжа Адриан Гранат (15-2, 14 КО) и Отто Валлин (20-0, 13 КО) разыграли вакантный титул EBU European Union — победа досталась последнему.

Обладатель пудовых кулачищ Гранат так и не сумел подобрать ключи к манёвренному, неудобному оппоненту-левше. Валлин доказал, что является боксёром более высокого класса.

В 8-м раунде Валлин был близок к досрочной победе — прошла серия ударов по корпусу Граната. А в 11-м раунде первый и единственный по-настоящему опасный момент был и у Граната, подопечного Джонатона Бэнкса, но развить удачный эпизод ученик бывшего тренера Владимира Кличко не сумел.

Гранат до последней секунды боя искал счастье в атаке, но уступил судейским решением: 117:111, 117:112 и 118:110.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Валлин-Гранат (возможно, появится в скором времени)

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.