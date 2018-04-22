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Отто Валлин побил Адриана Граната в «Битве викингов»
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Отто Валлин побил Адриана Граната в «Битве викингов» 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Gaerdehov Icehockey Arena, Сундсвалль, Швеция. В «Битве викингов» два лучших шведских супертяжа Адриан Гранат (15-2, 14 КО) и Отто Валлин (20-0, 13 КО) разыграли вакантный титул EBU European Union — победа досталась последнему.
Обладатель пудовых кулачищ Гранат так и не сумел подобрать ключи к манёвренному, неудобному оппоненту-левше. Валлин доказал, что является боксёром более высокого класса.
В 8-м раунде Валлин был близок к досрочной победе — прошла серия ударов по корпусу Граната. А в 11-м раунде первый и единственный по-настоящему опасный момент был и у Граната, подопечного Джонатона Бэнкса, но развить удачный эпизод ученик бывшего тренера Владимира Кличко не сумел.
Гранат до последней секунды боя искал счастье в атаке, но уступил судейским решением: 117:111, 117:112 и 118:110.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Валлин-Гранат (возможно, появится в скором времени)
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