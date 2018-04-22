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Видео боя: Матеуш Мастернак — Йоури Каленга II
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Видео боя: Матеуш Мастернак — Йоури Каленга II 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Йоури Каленга и Матеушем Мастернаком, который состоялся 21 апреля 2018 года в Ченстохове (Польша). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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