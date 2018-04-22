Видео боя: Томаш Адамек — Джоуи Абель

vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Томашем Адамеком и Джоуи Абелем, который состоялся 21 апреля 2018 года в Ченстохове (Польша). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.

Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.