А-Чарло разгромил Сентено и стал обладателем «временного» титула WBC

Barclays Center, Бруклин, Нью-Йорк, США. Американец Жермалл Чарло (27-0, 21 КО) одержал досрочную победу в поединке за звание «временного» чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг) над соотечественником Уго Сентено-младшим (26-2, 14 КО).

Первый раунд прошёл в разведке. Панчер Чарло преследовал отлично двигающегося оппонента. А во 2-м раунде Сентено зевнул правый прямой в челюсть, после чего а-Чарло бросился на добивание, запустив серию из правого хука, левого хука и правого прямого по уже пикирующей на канвас мишени.

Тяжёлый нокдаун, превратившийся в нокаут — подняться на ноги Сентено-мл. даже и не пытался.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Чарло-Сентено (появится в скором времени)

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.