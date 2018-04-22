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А-Чарло разгромил Сентено и стал обладателем «временного» титула WBC
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А-Чарло разгромил Сентено и стал обладателем «временного» титула WBC 

Vringe.com 56 минут назад
Фото: Vringe.com
Barclays Center, Бруклин, Нью-Йорк, США. Американец Жермалл Чарло (27-0, 21 КО) одержал досрочную победу в поединке за звание «временного» чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг) над соотечественником Уго Сентено-младшим (26-2, 14 КО).
Первый раунд прошёл в разведке. Панчер Чарло преследовал отлично двигающегося оппонента. А во 2-м раунде Сентено зевнул правый прямой в челюсть, после чего а-Чарло бросился на добивание, запустив серию из правого хука, левого хука и правого прямого по уже пикирующей на канвас мишени.
Тяжёлый нокдаун, превратившийся в нокаут — подняться на ноги Сентено-мл. даже и не пытался.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Чарло-Сентено (появится в скором времени)
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