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Дэнни Джейкобс никогда больше не выступит так, как с Головкиным — Сулецки
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Дэнни Джейкобс никогда больше не выступит так, как с Головкиным — Сулецки 

Vringe.com 47 минут назад
Фото: Vringe.com
Экс-чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) Дэниел Джейкобс (33-2, 29 КО), который около года назад дал лидеру дивизиона Геннадию Головкину неплохой бой, но уступил по очкам, получает слишком уж много похвалы за тот проигранный поединок. Так считает нынешний противник американца Мацей Сулецки (26-0, 10 КО).
Поляк считает, что в бою с GGG был «самый лучший» Джейкобс, который только показывался в ринге, и быть лучше этой формы он не в состоянии.
«Не думаю, что он когда-либо сможет повторить то выступление, — цитирует его Fightnews. — Кроме того, это больше вина Головкина, который тактически неверно боксировал. Удивительно, что народ судит о Дэнни по его встрече с GGG, а не, к примеру, с клоуном Ариасом. Мне вот интересно: почему, Дэнни, ты не задавил такого клоуна, как Ариас, а?»
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Покритиковав фаворита, Сулецки признал, что более крутого противника у него в карьере ещё не было.
«Выясним 28 апреля, кто круче», — добавил он.
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