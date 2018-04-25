Ещё
Джейкобс может подраться с Деревянченко или а-Чарло — промоутер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джейкобс может подраться с Деревянченко или а-Чарло — промоутер 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
В эту субботу, 28 апреля в Бруклине (США), экс-чемпион мира в среднем весе американец Дэниел Джейкобс (33-2, 29 КО) встретится с непобеждённым поляком Мацеем Сулецки (26-0, 10 КО), и победитель этого боя станет официальным претендентом на титул WBA, принадлежащий Геннадию Головкину.
Однако, по словам промоутера Джейкобса Эдди Херна, у его подопечного есть и другие интересные варианты. Например, поединки с украинцем Сергеем Деревянченко (12-0, 10 КО) и соотечественником Жермаллом Чарло (27-0, 21 КО).
«Победа в субботу сделает Джейкобса обязательным претендентом на титул WBA в среднем весе, принадлежащий Головкину. А если станет вакантным титул IBF, тогда за него сразятся Дэнни и (Сергей) Деревянченко», — говорит Херн.
«Есть ещё вариант с боем против (Жермалла) Чарло, который очень нравится Дэнни. Это талантливый молодой боец, но у меня есть ощущение, что Дэнни хочет научить его хорошим манерам. И это было бы огромное событие для Нью-Йорка», — уверен Эдди.
Читайте также: Джейкобс: Если не Головкин или Альварес, то Чарло
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Расселл-младший и Диас встретились на пресс-конференции: фото и цитаты Видео боя: Том Шварц — Сенад Гаши, HD 720 Стало известно, кому достанется вакантный титул WBC в легчайшем весе
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о судьбе Крушельницкого8
Липницкая удивила откровенным фото7
Кошмарный сон спустя 15 лет11
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио40
WADA вновь усомнилось в «чистоте» россиян18
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
03:41
Стало известно о судьбе Крушельницкого
Зимние виды спорта
00:30
Кошмарный сон спустя 15 лет
Теннис
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение