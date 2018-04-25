Джейкобс может подраться с Деревянченко или а-Чарло — промоутер

В эту субботу, 28 апреля в Бруклине (США), экс-чемпион мира в среднем весе американец Дэниел Джейкобс (33-2, 29 КО) встретится с непобеждённым поляком Мацеем Сулецки (26-0, 10 КО), и победитель этого боя станет официальным претендентом на титул WBA, принадлежащий Геннадию Головкину

Однако, по словам промоутера Джейкобса Эдди Херна , у его подопечного есть и другие интересные варианты. Например, поединки с украинцем Сергеем Деревянченко (12-0, 10 КО) и соотечественником Жермаллом Чарло (27-0, 21 КО).

«Победа в субботу сделает Джейкобса обязательным претендентом на титул WBA в среднем весе, принадлежащий Головкину. А если станет вакантным титул IBF, тогда за него сразятся Дэнни и (Сергей) Деревянченко», — говорит Херн.

«Есть ещё вариант с боем против (Жермалла) Чарло, который очень нравится Дэнни. Это талантливый молодой боец, но у меня есть ощущение, что Дэнни хочет научить его хорошим манерам. И это было бы огромное событие для Нью-Йорка», — уверен Эдди.

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