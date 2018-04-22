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Боксер Кузьмин победил Карпенси
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Российский боксер Кузьмин победил Карпенси в рейтинговом поединке 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский боксер Сергей Кузьмин выиграл у американца Джеремайи Карпенси в рейтинговом восьмираундовом поединке супертяжелой категории, что стало его 12-й победой на профессиональном ринге. Об этом сообщает ТАСС.
Россиянин нокаутировал американца в шестом раунде. На данный момент, в активе Кузьмина 12 побед, 9 из которых нокаутом, а также ни одного поражения.
У 28-летнего Карпенси 15 побед (шесть нокаутом), два поражения, одна ничья.
Ранее сообщалось, что Кузьмин проведет поединок с американцем Амином Мансуром. В итоге эта встреча завершилась технической ничьей в третьем раунде.
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