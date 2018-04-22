Броунер и Варгас не смогли определить победителя

Бруклин, США. Бывший чемпион мира в суперлёгком и полусреднем весе Джесси Варгас (28-2-1, 10 КО) и экс-чемпион в четырёх дивизионах Эдриен Броунером (33-3-1, 24 КО) не смогли определить победителя, сведя вничью 12-раундовое противостояние в договорной категории до 65,3 кг.

После невыразительного стартового раунда, в котором оба сподобились лишь на осторожную перестрелку джебами, начиная со второго бой стал более событийным. Главным образом благодаря Варгасу, который начал включаться двойками, работать сериями по этажам и в целом нагнетать давление. Броунер тем временем предпочитал принимать атаки на блок, реже уклоняться и контрить одиночными. Варгас его перерабатывал.

После экватора Джесси подсел, сбавив обороты и количество полезных действий, и дела Эдриена сразу пошли лучше. Избавившись от прессинга соперника, Броунер сам стал активнее в атаке, сначала выровняв поединок, а потом и перехватив инициативу. Особенно усердствовал он по традиции в концовках раундов, и в 9-10-м был близок к тому, чтобы отправить Джесси на настил. Но спуртовать раньше всё равно упорно отказывался.

115-113 Броунеру и дважды 114-114 — ничья большинством голосов судей.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Броунер-Варгас (появится позже) ПРЕДСТАВЛЕНИЕ этого поединка от vRINGe

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