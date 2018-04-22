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Дэвис победил Куэльяра и стал чемпионом, Чарло завоевал титул в бою с Сентено
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Дэвис победил Куэльяра и стал чемпионом, Чарло завоевал титул в бою с Сентено 

Чемпионат.com 1 час назад
В ночь с 21 на 22 апреля в Бруклине (штат Нью-Йорк, США) завершился масштабный вечер бокса, в рамках которого состоялись два титульных боя.
В первом из них был разыгран вакантный пояс чемпиона мира по версии WBA Super во втором полулёгком весе (до 59 кг). Его оспаривали экс-чемпионы мира Джервонта Дэвис (20-0, 19 КО) и Хесус Куэльяр (28-3, 21 КО). Молодой американец уверенно начал встречу и уже во втором раунде отправил соперника в нокдаун. В третьем раунде ему удалось провести затяжную атаку, что заставило рефери вновь открыть счёт Хесусу. Аргентинец сумел встать, но уже в следующем эпизоде Дэвис сумел добить потрясённого соперника, после чего рефери зафиксировал досрочную победу Джервонты.
В другом титульном бою вечера Джермалл Чарло (27-0, 21 КО) завоевал пояс временного чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг), нокаутировав Уго Сентено (26-2, 14 КО) за два раунда.
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