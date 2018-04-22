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Видео боя: Жермалл Чарло — Уго Сентено, HD 720
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Видео боя: Жермалл Чарло — Уго Сентено, HD 720 

Vringe.com 47 минут назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Жермаллом Чарло и Уго Сентено, который состоялся 21 апреля 2018 года в Бруклине (США). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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