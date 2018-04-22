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Чемпион мира по боксу Бивол может в конце 2018 года провести объединительный бой
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Чемпион мира по боксу Бивол может в конце 2018 года провести объединительный бой 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Дмитрий Бивол может провести объединительный бой в конце 2018 года. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Вадим Корнилов.
"У Бивола бой планируется на июнь, — сказал Корнилов. — Очень надеялись, что удастся «выдернуть» Баду Джека, потому что были слухи, что его бой против [Адониса] Стивенсона не состоится. Мы же сейчас ищем лучшего соперника, которого можно найти. Я думаю, что после этого боя в конце года должно произойти объединение".
Бивол 3 марта победил техническим нокаутом кубинца Салливана Барреру и защитил титул WBA. Всего в активе россиянина 13 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.
Титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) владеет россиянин Сергей Ковалев, Международной боксерской федерации (IBF) — еще один российский боксер Артур Бетербиев, а поясом Всемирного боксерского совета (WBC) — канадец Адонис Стивенсон.
Бой Стивенсона против шведа Баду Джека пройдет 19 мая в Монреале.
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