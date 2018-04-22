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Абдуллаев победил Беррио и завоевал пояс WBC Silver
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Абдуллаев победил Беррио и завоевал пояс WBC Silver 

Чемпионат.com 1 час назад
Российский боксёр Заур Абдуллаев одержал победу над колумбийским спортсменом Дейнером Беррио и завеовал титул чемпиона по версии WBC Silver в лёгком весе. Для Абуллаева эта победа стала девятой в профессиональной карьере при нуле в графе поражений.
Абудллаев контролировал ход поединка, и одержал победу единогласным решением судей. Поединок прошёл в рамках вечера бокса в Екатеринбурге. В соглавном поединке вечера российский супертяжеловес Евгений Романов одержал досрочную победу в первом раунде над соотечественником Денисом Бахтовым.
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