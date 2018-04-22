Павел Маликов проиграл нокаутом Дауду Йордану 

Российский боксёр Павел Маликов не сумел защитить чемпионский пояс WBO Intercontinental и завоевать право на титульный бой за пояс WBA в лёгком весе. В поединке, прошедшем в Екатеринбурге, Маликов уступил индонезийцу Дауду Йордану нокаутом в 8-м раунде.
Для Маликова это поражение стало первым в карьере. Для Йордана эта победа стала 38-й в его профессинальной карьере. Напомним, что в данный момент чемпионом WBA в этой весовой категории является венесуэльский боксёр Хорхе Линарес, которому предстоит защита титула в поединке с Василием Ломаченко.