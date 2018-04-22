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Павел Маликов проиграл нокаутом Дауду Йордану
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Павел Маликов проиграл нокаутом Дауду Йордану 

Чемпионат.com 1 час назад
Российский боксёр Павел Маликов не сумел защитить чемпионский пояс WBO Intercontinental и завоевать право на титульный бой за пояс WBA в лёгком весе. В поединке, прошедшем в Екатеринбурге, Маликов уступил индонезийцу Дауду Йордану нокаутом в 8-м раунде.
Для Маликова это поражение стало первым в карьере. Для Йордана эта победа стала 38-й в его профессинальной карьере. Напомним, что в данный момент чемпионом WBA в этой весовой категории является венесуэльский боксёр Хорхе Линарес, которому предстоит защита титула в поединке с Василием Ломаченко.
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