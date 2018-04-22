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Россиянин Маликов не сумел стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA
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Россиянин Маликов не сумел стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 22 апреля. Россиянин Павел Маликов не сумел завоевать звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 61,23 кг и защитить титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO).
В 12-раундовом поединке в Екатеринбурге он проиграл индонезийцу Дауду Йордану нокаутом в 8-м раунде.
Маликов потерпел первое поражение в карьере при 13 победах (5 нокаутом). До боя он занимал 13-ю строчку в рейтинге WBA. Йордан одержал 38-ю победу (26 нокаутом) при трех поражениях. Он находился в рейтинге WBA на 6-й позиции.
Титулом чемпиона мира WBA в данный момент владеет венесуэлец Хорхе Линарес, который 12 мая проведет поединок против украинца Василия Ломаченко.
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