Россиянин Маликов не сумел стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA

ТАСС , 22 апреля. Россиянин Павел Маликов не сумел завоевать звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 61,23 кг и защитить титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO).

В 12-раундовом поединке в Екатеринбурге он проиграл индонезийцу Дауду Йордану нокаутом в 8-м раунде.

Маликов потерпел первое поражение в карьере при 13 победах (5 нокаутом). До боя он занимал 13-ю строчку в рейтинге WBA. Йордан одержал 38-ю победу (26 нокаутом) при трех поражениях. Он находился в рейтинге WBA на 6-й позиции.