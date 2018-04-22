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«Русский Гатти» Маликов нокаутирован в Ебурге, супертяж Романов снёс Бахтова
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«Русский Гатти» Маликов нокаутирован в Ебурге, супертяж Романов снёс Бахтова 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
ДИВС, Екатеринбург, РФ. В главном поединке вечера бокса 30-летний индонезийский легковес (до 61,2 кг) Дауд Йордан (38-3, 26 КО) жёстко нокаутировал в туловище ранее не знавшего поражений любимца местной публики Павла Маликова (13-1, 5 КО) из люберецких.
В силу того, что оба исповедуют агрессивный стиль бокса, противостояние выдалось нескучным. Опытный Йордан понемногу просчитывал примитивно действующего Павла, и за счёт серийной работы брал большинство раундов. Прессинг относительно безударного слаггера Маликова срабатывал против менее умелых противников, однако на этот раз попался стойкий визави.
В 7-м раунде Дауд левым боковым в голову де-факто отправил россиянина в нокдаун, однако де-юре его не отсчитали: падение остановили канаты. В 8-м раунде это уже не имело значения, так как чётко пробитый Йорданом в область селезёнки правый крюк отправил Маликова на настил ринга корчиться от боли. КО 8.
Напомним, в июле 2017-го Павел победил японца Даики Канеко, но после боя потерял сознание и был госпитализирован.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Йордан–Маликов (появится позднее)
В своё время Йордан боксировал с такими ребятами, как Роберт Герреро (ND 2), Селестино Кабальеро (L UD 12), Крис Джон (титульный бой, L UD 12), Симпиве Ветьека (L TKO 12) и другим.
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