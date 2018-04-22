Нокаутировавший Уайлдера проспект Евгений Романов разгромил ветерана Бахтова

ДИВС, Екатеринбург, РФ. Боксирующий в профи уже полтора года проспект супертяжёлого веса (свыше 90,7 кг) Евгений Романов (9-0, 6 КО), который в любителях нокаутировал ныне чемпиона WBC Дионтэя Уайлдера, прошёл самого опытного, но значительно истраченного и нечасто в последнее время выступающего соотечественника Дениса Бахтова (39-13, 26 КО).

Волгоградец затратил на победу 135 секунд.

Сначала он потряс питерца у канатов — тому отсчитали стоячий нокдаун, после опрокинул Бахтова серией ударов с финальным хуком слева, и завершил разгром добиванием у канатов до отмашки рефери. ТКО 1.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Романов–Бахтов (появится позднее)

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