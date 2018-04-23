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Макуильямс Арройо требует от WBC сдержать слово
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Макуильямс Арройо требует от WBC сдержать слово 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Всемирный боксёрский совет (WBC) гарантировал победителю февральской схватки между мексиканцем Карлосом Куадрасом (36-3-1, 27 КО) и пуэрториканцем Макуильямсом Арройо (17-3, 14 КО) не только звание «серебряного» чемпиона, но и титульный бой с полноценным чемпионом Срисакетом Сор Рунгвисаи (45-4-1, 40 КО) из Таиланда.
Не выступавший до этого почти два года Арройо неожиданно перебоксировал на удивление статичного Куадраса, но WBC не спешит сдерживать слово — в обновлённом рейтинге организации у Арройо только 3-я позиция (после №1 Хуана Франсиско Эстрады (36-3, 25 КО) из Мексики и №2 Романа Гонсалеса (46-2, 38 КО) из Никарагуа).
«Я до сих пор в ожидании, — рассказывает расстроенный Арройо. — Жду, когда же WBC сдержит слово. Они обещали, что победитель боя Куадрас−Арройо получит титульный шанс. Я бы очень хотел встретиться с Рунгвисаи, ведь он раньше дважды побил парня (Роман Гонсалес), который нанёс поражение мне. Очень хочу встретиться с ним, но пока что ожидаю решения WBC».
Боксёр шокирован своей третьей позицией в рейтинге: «Они поставили меня на третье место. Надеюсь, у них были на то веские причины. Эстраду оставили на первом месте несмотря на поражение чемпиону, а Гонсалес второй, хотя проиграл два боя кряду».
Тем временем промоутер пуэрториканского боксёра ищет альтернативные ходы: «Чем дальше, тем всё более склоняюсь к тому, чтобы драться за вакантный титул WBO. Первый номер рейтинга WBO Донни Ньетес. Второй номер рейтинга — Астон Палисте из Филиппин, но считаю, что телевизионщики захотят увидеть именно бой Ньетес−Арройо».
«Мы ведём переговоры и уже хорошенько продвинулись вперёд. У нас даже есть предварительная дата — 9 июня и предварительная локация — Сан-Диего (штат Калифорния, США). Местное казино очень заинтересовано в том, чтобы принять поединок», — сообщил промоутер.
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