Амир Хан рассказал, кто является лучшим действующим супертяжем мира

Популярный британский боксёр, бывший чемпион мира Амир Хан (32-4, 20 КО), намедни закрывший почти двухлетний перерыв в выступлениях быстрой победой над канадцем Филом Ло Греко (28-4, 15 КО), считает соотечественника Тайсона Фьюри (25-0, 18 КО) лучшим действующим супертяжем мира.

Фьюри 9 июня только предстоит закрыть свою затянувшуюся на 2,5 года паузу в выступлениях. А действующих чемпионов, обладателя титула WBC американца Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО) и обладателя титулов WBA Super, WBO, IBF, IBO британца Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) Хан считает до сих пор непроверенными на фоне действительно сильной оппозиции.

«Фьюри хорош тем, что он абсолютно ничего не боится. Он здорово говорит. На его пресс-конференциях лопают животы от смеха. И он круто дерётся. Он однозначно один из лучших бойцов в дивизионе. У Уайлдера просто невероятный удар. Он гасит свет оппоненту с одного попадания. Но его до сих пор никто так нормально и не протестировал. То же самое и с Джошуа, хотя он — классный боксёр, сильный. Думаю из этих троих самым сильным является именно Тайсон Фьюри», — цитирует Хана TalkSport.

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