Ещё
Амир Хан рассказал, кто является лучшим действующим супертяжем мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Амир Хан рассказал, кто является лучшим действующим супертяжем мира 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Популярный британский боксёр, бывший чемпион мира Амир Хан (32-4, 20 КО), намедни закрывший почти двухлетний перерыв в выступлениях быстрой победой над канадцем Филом Ло Греко (28-4, 15 КО), считает соотечественника Тайсона Фьюри (25-0, 18 КО) лучшим действующим супертяжем мира.
Фьюри 9 июня только предстоит закрыть свою затянувшуюся на 2,5 года паузу в выступлениях. А действующих чемпионов, обладателя титула WBC американца Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО) и обладателя титулов WBA Super, WBO, IBF, IBO британца Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) Хан считает до сих пор непроверенными на фоне действительно сильной оппозиции.
«Фьюри хорош тем, что он абсолютно ничего не боится. Он здорово говорит. На его пресс-конференциях лопают животы от смеха. И он круто дерётся. Он однозначно один из лучших бойцов в дивизионе. У Уайлдера просто невероятный удар. Он гасит свет оппоненту с одного попадания. Но его до сих пор никто так нормально и не протестировал. То же самое и с Джошуа, хотя он — классный боксёр, сильный. Думаю из этих троих самым сильным является именно Тайсон Фьюри», — цитирует Хана TalkSport.
Читайте также: Владимир Кличко сравнил Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
«Аппетит во время еды». Рябинский хочет наказать сторону Уайлдера за моральный ущерб Макуильямс Арройо требует от WBC сдержать слово Видео боя: Томаш Адамек — Джоуи Абель
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе1
«Реал» готов выложить за Салаха 200 миллионов евро
Нурмагомедов рассказал о выборе следующего соперника
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение