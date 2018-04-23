Ещё
Тренер Гассиева может взять под опеку Чудинова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер Гассиева может взять под свою опеку боксера Федора Чудинова 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский боксер Федор Чудинов заявил, что подготовку к своему следующему бою он может провести под руководством тренера финалиста Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Мурата Гассиева, американца Абеля Санчеса.
"Пока конкретной информации по будущему бою нет. Должен был полететь в США к Абелю Санчесу на сборы. Как станет известна дата боя, будет ясно, поеду я туда на сборы или нет. Так что к следующему бою, возможно, буду готовиться с Абелем Санчесом", — цитирует Чудинова "РИА Новости".
По словам спортсмена, секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев уже провел переговоры с Санчесом, и американец дал согласие на то, чтобы тренировать Чудинова.
Бой 30-летнего россиянина должен состояться 22 июня.
Газета.Ru: последние новости
Российский боксер Кузьмин победил Карпенси в рейтинговом поединке Боксер Уайлдер может обжаловать решение суда о возмещении Поветкину $4,3 млн Трамп намерен помиловать темнокожего боксера
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе1
«Реал» готов выложить за Салаха 200 миллионов евро
Нурмагомедов рассказал о выборе следующего соперника
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение