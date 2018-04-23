Тренер Гассиева может взять под опеку Чудинова

Тренер Гассиева может взять под свою опеку боксера Федора Чудинова

Российский боксер Федор Чудинов заявил, что подготовку к своему следующему бою он может провести под руководством тренера финалиста Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Мурата Гассиева , американца Абеля Санчеса. "Пока конкретной информации по будущему бою нет. Должен был полететь в США к Абелю Санчесу на сборы. Как станет известна дата боя, будет ясно, поеду я туда на сборы или нет. Так что к следующему бою, возможно, буду готовиться с Абелем Санчесом", — цитирует Чудинова "РИА Новости". По словам спортсмена, секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев уже провел переговоры с Санчесом, и американец дал согласие на то, чтобы тренировать Чудинова. Бой 30-летнего россиянина должен состояться 22 июня.