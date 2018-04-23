Кнут и пряник — Херн одновременно и критикует Дибеллу, и предлагает ему работу

По слухам, влиятельный британский промоутер Эдди Херн (Matchroom Boxing) готовит грандиозный проект в США. СМИ ожидают, что вскоре Херн объявит о контракте с некой крупной американской развлекательной компанией.

То ли в шутку, то ли всерьёз, но Херн намекает, что может предложить работёнку промоутеру Лу Дибелле (DiBella Entertainment): «Мне нравится Дибелла. У него нет на руках ни одного контракта с боксёром, но он так забавно всё время делает вид, типа он в деле. Ему стоит вести себя немного аккуратнее. Всё дело в том, что я могу предложить ему работу. Вы знаете, я скоро буду в США, готовлю некий крупномасштабный анонс. И если Лу будет пай-мальчиком, то так и быть, предложу ему работёнку».

Херн и Дибелла не впервой обмениваются колкостями. После того, как Херн предложил чемпиону WBC в супертяжёлом весе Дионтэю Уайлдеру (40-0, 39 КО) гонорар в размере $12,5 млн за бой с чемпионом WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (21-0, 20 КО), Дибелла заявил, что британский промоутер таким «унизительным» предложением отчётливо даёт понять, что не заинтересован в поединке.

«Я вообще не понимаю, какое отношение Дибелла имеет к Уайлдеру, — бурчит Херн в интервью FightHype. — Дибелла устраивает поединки бойцам Эла Хэймона . Он не промоутер Уайлдера. Он участвует в переговорах? Конечно же, нет. А если он и дальше продолжит в своём возрасте носить эту дурацкую шляпу и серьгу в ухе, то я и вовсе выброшу его из бокса».

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