Заявление Мартиросяна: Головкин — не робот

Армянский американец Ванес Мартиросян (36-3-1, 21 КО) с удвоенной энергией и в прекрасном расположении духа готовится к предстоящему поединку с обладателем чемпионских титулов по версиям WBC/WBA/IBF в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), который состоится 5 мая в Карсоне (США), настраиваясь неприятно удивить явного фаворита.

«Я получил шанс шокировать мир, — радуется внезапной возможности Ванес. — В конце концов, меня ждёт бой не с роботом. Головкин — живой человек, и его можно побить. Как же я рад этому поединку! Уверен, что у нас есть рецепт победы».

Напомним, что изначально Головкин должен был провести реванш против мексиканца Канело Альвареса в Лас-Вегасе, однако тот провалил февральские допинг-тесты и в результате отказался от боя.

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