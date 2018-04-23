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Международный турнир в Хабаровске примет боксеров из 30 стран
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Международный турнир в Хабаровске примет боксеров из 30 стран 

Хабаровский край сегодня 3 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Спортсмены из более чем 30 стран приедут в Хабаровск, чтобы принять участие в Международном турнире имени Константина Короткова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На хабаровском ринге выступят представители стран Африки, в том числе сборные Туниса, Египта, Ганы, Нигерии.
Состязания будут проходить в УКСК стадиона им. Ленина с 16 по 20 мая. Напомним, дальневосточная столица встретит Международный турнир в 10 раз.
Турнир будет посвящен 73-й годовщине Великой Победы. В течение трех дней будут проходить предварительные бои, 19 мая состоятся полуфиналы, а 20 мая организаторы готовят церемонию открытия и финальные бои.
Билеты появятся в продаже в ближайшее время.
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