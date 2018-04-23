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Бой между Поветкиным и Джошуа может состояться в Москве
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Бой между Поветкиным и Джошуа может состояться в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Andrew Couldridge/Reuters
Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, который представляет интересы российского боксера Александра Поветкина, рассказал о том, где может пройти поединок россиянина против британца Энтони Джошуа. В частности, он отметил, кто компания ведет переговоры о проведении боя на стадионе "Лужники" в Москве, передает "Советский спорт".
"Мы были бы довольны провести бой в Англии, так как у обоих боксёров там много поклонников. Конечно, можно провести бой в России. Стадион "Лужники" недавно был реконструирован, это легендарная арена, и он способен принять бой такого масштаба. Также мы рассматриваем вариант с боем в США", — цитирует Рябинского Sky Sports.
Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала начать переговоры о бое между Джошуа и Поветкиным.
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