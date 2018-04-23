Эдди Херн недоволен сроком дисквалификации Канело Альвареса

Один из ведущих промоутеров современности Эдди Херн дал понять, что недоволен решением Атлетической комиссии штата Невада дисквалифицировать мексиканца Канело Альвареса (49-1-2, 34 КО) всего на 6 месяцев. Функционер уверен, что кленбутерол, который был обнаружен в анализах боксёра, заслуживает более строгого покарания, но звёздный статус Канело сделал своё дело.

«Знаете, в чём проблема 6-месячной дисквалификации? Она не несёт в себе достаточный посыл тем людям, которые думают об обмане, — уверен Херн. — Они думают: «Если я попадусь, то всего каких-то 6 месяцев». А ведь речь не идёт о бое. Речь идёт о жизни. Всё вращается вокруг денег и политики, и такого звёздного бойца, как Канело, судят не одинаково с 6-раундовым бойцом, которого бы дисквалифицировали года на три».

Напомним, что возвращение Альвареса уже запланировано на 15 сентября.

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