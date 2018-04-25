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Роман Гонсалес отказался выступать в андеркарде у Головкина 5 мая
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Роман Гонсалес отказался выступать в андеркарде у Головкина 5 мая 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях никарагуанец Роман Гонсалес (46-2, 38 КО) решил повременить с возвращением в ринг после сокрушительного поражения нокаутом от Срисакета Сор Рунгвисаи в сентябре прошлого года. Гонсалес заявил, что отказывается выступать в рамках вечера бокса 5 мая в Карсоне (США), главным событием которого станет поединок Геннадия Головкина и Ванеса Мартиросяна, поскольку с его соперником до сих пор нет определённости.
«Вчера встретились с командой и решили не принимать участие в рамках одного вечера бокса 5 мая с Головкиным, потому что до последнего не знали, кто станет нашим оппонентом, — цитирует Романа BoxingScene. — План «В» — возможно, выступить в июле. Посмотрим, где будем драться, но я надеюсь, что нам дадут возможность выступить в Никарагуа. У меня было около 10 потенциальных соперников, но мы так и не узнали, с кем предстоит боксировать. Мы благодарны НВО, и я принимаю во внимание, что мне предстояло выступать в одном вечере с Головкиным. Но, учитывая вышесказанное, мы с командой решили отказаться».
Добавим, что по информации СМИ соперником Гонсалеса должен был стать мексиканский экс-чемпион мира WBC в весе до 49 кг Педро Гевара.
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