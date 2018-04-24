Фото: как Пакьяо и Маттиссе позировали на фоне башен-близнецов Петронас

15 июля в столице Малайзии Куала-Лумпуре «обычный» чемпион WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) аргентинец Лукас Маттиссе (39-4, 36 КО) встретится с филиппинской легендой Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО).

Накануне бойцы провели фотосессию на фоне легендарных башен-близнецов Петронас в Куала-Лумпуре.

Фото: BoxingScene

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