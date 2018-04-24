Одной строкой: Гловацки, Пономарёв и Дадашев узнали соперников

— Бывший чемпион мира в тяжёлом весе (до 90,7 кг) поляк Кшиштоф Гловацки (29-1, 18 КО) узнал следующего соперника — 12 мая в Валче (Польша) к хозяину ринга пожалует колумбийский середняк Сантандер Сильгадо (28-4, 22 КО).

— Победитель ОИ-2016 (Рио-де-Жанейро, Бразилия) в весе до 69 кг Данияр Елеусинов из Казахстана дебютирует на профессиональном ринге 28 апреля в Бруклине (Нью-Йорк, США) против безвестного американца Ноа Кидда (3-0-1, 2 КО). Поединок Елеусинов−Кидд состоится в андеркарде боя средневесов (до 72,6 кг) Дэниела Джейкобса (33-2, 29 КО) и Мацея Сулецки (26-0, 10 КО).

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— 20 мая в Токио (Япония) местный чемпион IBF в минимальном весе (до 47,6 кг) 24-летний Хирото Кёгучи (9-0, 7 КО) проведёт защиту титула от посягательств небитого 19-летнего филиппинского проспекта Винса Параса (13-0, 11 КО). Главный бой вечера — бой между чемпионом IBF, WBA Super в первом наилегчайшем весе (до 49 кг) Рёичи Тагучи (27-2-2, 12 КО) из Японии и бывшим чемпионом Хекки Бадлером (31-3, 10 КО) из ЮАР.

— 12 мая в Риге (Латвия) встретятся небитые российские проспекты Константин Пономарёв (33-0, 13 КО) и Исмаил Илиев (10-0-1, 3 КО) — на кону боя вакантный титул WBO International в первом среднем весе (до 69,9 кг).

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— Российский проспект первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Максим Дадашев (10-0, 9 КО) встретится с небитым уроженцем Доминиканской Республики Веллингтоном Ромеро (14-0-1, 8 КО). Бой Дадашев−Ромеро состоится 9 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в андеркарде боя полусредневесов (до 66,7 кг) Джеффа Хорна (18-0-1, 12 КО) и Теренса Кроуфорда (32-0, 23 КО).

— Поединок между чемпионом WBC в весе до 79,4 кг Адонисом Стивенсоном (29-1, 24 КО) из Канады и претендентом Баду Джеком (22-1-2, 13 КО) из Швеции состоится 19 мая, но не в Монреале (провинция Квебек, Канада), а в Торонто (провинция Онтарио, Канада), предположительно в Air Canada Center.

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