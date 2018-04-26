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Ломаченко готов драться с Пакьяо и Гарсией
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Ломаченко готов драться с Пакьяо и Гарсией в лёгком весе 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василий Ломаченко сообщил о готовности провести в категории лёгкого веса бои с экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо и чемпионом мира по версии WBC в лёгком весе Майки Гарсией.
«Бои с Пакьяо и Гарсией реальны, но всё зависит от весовой категории. Я готов сразиться с Мэнни в лёгком весе, но не собираюсь ради такого боя подниматься в категорию 63,5 кг. Что касается Майки, то это будет серьёзный для меня вызов, а я люблю подобное», — сказал Ломаченко Fight Hub TV.
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