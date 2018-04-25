Ещё
Ломаченко недоволен «слабохарактерными» оппонентами: Выходя в ринг, будь готов умереть
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ломаченко недоволен «слабохарактерными» оппонентами: Выходя в ринг, будь готов умереть 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Boxing Laboratory, Окснард, штат Калифорния, США. Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) не рад, что его противники предпочитают отказаться от продолжения боя, чем оказаться на настиле ринга или дождаться финального гонга и услышать, что они проиграли деклассированием.
Напомним, четыре прошлых соперника украинца кряду — Николас Уолтерс (RTD 7), Джейсон Соса (RTD 9), Мигель Марриага (RTD 7) и Гильермо Ригондо (RTD 6) — решили, по ходу своих боёв в какой-то момент решали, что с них достаточно, и выходили из игры.
«Ничего хорошего в этом для меня нет, да и для бокса тоже, — посетовал «Хай-тек» на сегодняшней открытой тренировке. — Бокс ведь, на самом деле, это война. Это очень, очень жестокий вид спорта, и когда ты выходишь на ринг, то должен быть готов умереть там. Если ты без такого настроя, то ты вне игры».
Читайте также: Ломаченко: Возьму сына за руку и отведу к дедушке
12 мая на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) украинец сразится с чемпионом WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО).
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Де Ла Хойя отреагировал на насмешки команды Головкина: Канело его дико измордует Роман Гонсалес отказался выступать в андеркарде у Головкина 5 мая Мартиросян: Устроим бой в мексиканском стиле, я отыщу слабое место Головкина
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото31
Стало известно о судьбе Крушельницкого21
Липницкая удивила откровенным фото9
Российская гимнастка покорила весь мир31
Российские хоккеисты устроили массовую драку на льду46
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение