Ломаченко недоволен «слабохарактерными» оппонентами: Выходя в ринг, будь готов умереть

Boxing Laboratory, Окснард, штат Калифорния, США. Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) не рад, что его противники предпочитают отказаться от продолжения боя, чем оказаться на настиле ринга или дождаться финального гонга и услышать, что они проиграли деклассированием.

Напомним, четыре прошлых соперника украинца кряду — Николас Уолтерс (RTD 7), Джейсон Соса (RTD 9), Мигель Марриага (RTD 7) и Гильермо Ригондо (RTD 6) — решили, по ходу своих боёв в какой-то момент решали, что с них достаточно, и выходили из игры.

«Ничего хорошего в этом для меня нет, да и для бокса тоже, — посетовал «Хай-тек» на сегодняшней открытой тренировке. — Бокс ведь, на самом деле, это война. Это очень, очень жестокий вид спорта, и когда ты выходишь на ринг, то должен быть готов умереть там. Если ты без такого настроя, то ты вне игры».

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12 мая на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) украинец сразится с чемпионом WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО).

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