Рекорд Ломаченко и Муангсурина может пасть уже летом

Вечер бокса 14 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия) будет примечателен не только главным событием, в котором легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) попробует отобрать «обычный» титул WBA в полусреднем весе у аргентинца Лукаса Маттиссе (39-4, 36 КО).

Непосредственно перед этим, в андеркарде, может быть переписана история бокса и превзойдено достижение Василия Ломаченко и Саэнсака Муангсурина, которые стали чемпионами мира всего в третьем поединке на профессиональном ринге.

23-летний китаец Люй Бинь (1-0, 1 КО) имеет шанс покорить чемпионскую уже во втором бою — для этого ему нужно победить венесуэльца Карлоса Канисалеса (20-0-1, 16 КО), которому принадлежит титул чемпиона мира WBA в первом наилегчайшем весе (до 49 кг).

Канисалес завоевал вакантное звание в предыдущем поединке в марте этого года, результативно выступив в Японии, где был перебоксирован ранее небитый Реия Кониши.

Бинь в дебютном бою на профиринге побил соперника с отрицательным рекордом. В любителях он стал чемпионом мира среди юношей (2012) и участвовал на Олимпиаде-2016 в Рио, проиграв в первом же поединке оппоненту из Кении.

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