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Василий Ломаченко: Остроты Линареса забавны, но я хочу услышать его после боя
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Василий Ломаченко: Остроты Линареса забавны, но я хочу услышать его после боя 

Vringe.com 59 минут назад
Фото: Vringe.com
Boxing Laboratory, Окснард, штат Калифорния, США. 12 мая на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) выйдет против венесуэльского чемпиона мира WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Хорхе Линареса (44-3, 27 КО), и в этот раз противник украинца будет крупнее него. «Хай-тек» собирается доказать, что это для него не проблема.
«Когда меня спросили, хочу ли бой с Линаресом, я согласился менее чем за пару секунд, — рассказал он представителями СМИ. — Для меня это серьёзный вызов, потому что до этого в двух боях мне пришлось сразиться с парнями, которые были сопоставимы со мной габаритами, либо меньше».
«Я сейчас хочу понять, что чувствовал Ригондо, когда выходит против меня: я меньше Линареса. Но я хочу показать зрителям, что это не такая уж и большая проблема, и пара-тройка килограммов роли не играет», — подчеркнул Василий.
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Украинец с улыбкой заявил, что ему по душе предматчевые остроты и трэшток Хорхе.
«Перед боем все треплются, но после боя почему-то не приходят на пресс-конференцию, — сказал Василий. — Хочу после нашего поединка увидеть Линареса на прессухе и послушать, что он там скажет».
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