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Фьюри показал свой автомобиль за € 70 тыс.
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Фьюри показал свой автомобиль за € 70 тыс. 

Чемпионат.com 56 минут назад
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри, который ранее рассказал о своём плачевно финансовом положении и о том, что живёт на пособие по безработице, показал свой автомобиль.
На своей странице в «Инстаграме» спортсмен выложил снимок внедорожника Range Rover Sport последнего поколения, который в Великобритании стоит от € 70 тыс. При этом автомобиль боксёра находится в тюнинг-ателье, где на машину установили новые колёса и затянули кузов матово-зелёной плёнкой.
Посмотреть фото можно на странице Тайсона Фьюри в «Инстаграме».
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