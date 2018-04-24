Фьюри показал свой автомобиль за € 70 тыс.

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри , который ранее рассказал о своём плачевно финансовом положении и о том, что живёт на пособие по безработице, показал свой автомобиль.

На своей странице в «Инстаграме» спортсмен выложил снимок внедорожника Range Rover Sport последнего поколения, который в Великобритании стоит от € 70 тыс. При этом автомобиль боксёра находится в тюнинг-ателье, где на машину установили новые колёса и затянули кузов матово-зелёной плёнкой.

Посмотреть фото можно на странице Тайсона Фьюри в «Инстаграме».