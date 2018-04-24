Ковалёв — о втором поражении от Уорда: получил по заслугам

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв вновь поделился мыслями о противостоянии с Андре Уордом, в котором он дважды потерпел поражение. По словам россиянина, опыт встреч с американцем он воспринимает как некий урок.

«Это был жизненный урок. Я выиграл первый бой. Я переоценил его и недооценил себя, из-за этого вторая половина боя получилась смазанной. Но я никого не виню, это моя вина. Как бы то ни было, тогда меня обокрали. Во втором поединке я был уже не в своей тарелке. Там эмоции и амбиции дали такой результат. Плюс мой образ жизни не соответствовал профессиональном боксу. Получил по заслугам. Всевышний послал мне Уорда как проверку, чтобы донести до меня, что нужно браться за голову. Чтобы я начал менять многое, начиная с себя», — рассказал Ковалёв в интервью, размещённом на YouTube-канале Boxing.ua.