Ещё
Албанский тяжеловес утверждает: именно он будет драться с Фьюри
Далее:
Читайте также:
Ещё

Албанский тяжеловес утверждает: именно он будет драться с Фьюри 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
39-летний албанский тяжеловес Сефер «The Real Deal» Сефери (23-1, 21 КО), который лишь раз по-настоящему отбоксировал в рамках супертяжёлой категории (свыше 90,7 кг), утверждает — именно он будет 9 июня соперником Тайсона Фьюри (25-0, 18 КО) в поединке–возвращении британца.
Как пишет ресурс 20min.ch, рождённый в Македонии, но проживающий в Швейцарии возрастной «мешкобоец», который вне ринга является успешным агентом по продаже недвижимости, заверил издание, что «близок к подписанию контракта» и уже начал готовиться к бою.
«Никогда бы не подумал, что у меня будет шанс встретиться с Фьюри, который мой кумир, — судя по уверенным словам Сефери, договорённость практически достигнута. — Это боксёрская легенда 21 века; он высок, массивен и силён, да и передвигается вполне себе легко. Медведь!»
Читайте также: Букмекеры считают, что с Фьюри подерётся Александр Устинов
Осенью 2016 года Сефери проиграл решением судей Мануэлю Чарру, но теперь считает, что это поражение дало ему необходимый опыт боёв на высоком уровне.
«Фьюри будет непросто. Буду стараться прессовать его. А проиграть такой легенде не зазорно», — добавил Сефер на всякий случай.
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Эдди Херн недоволен сроком дисквалификации Канело Альвареса Сергей Ковалёв — о боях с Уордом и проблемах с тренерами: интервью Видео боя: Нонито Донэйр — Карл Фрэмптон
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит победившая всех гимнастка8
В «Ахмате» увидели чемпиона Москвы12
Как подросток убил российскую чемпионку153
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Липницкая удивила откровенным фото5
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение