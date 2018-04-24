Албанский тяжеловес утверждает: именно он будет драться с Фьюри 

39-летний албанский тяжеловес Сефер «The Real Deal» Сефери (23-1, 21 КО), который лишь раз по-настоящему отбоксировал в рамках супертяжёлой категории (свыше 90,7 кг), утверждает — именно он будет 9 июня соперником Тайсона Фьюри (25-0, 18 КО) в поединке–возвращении британца.
Как пишет ресурс 20min.ch, рождённый в Македонии, но проживающий в Швейцарии возрастной «мешкобоец», который вне ринга является успешным агентом по продаже недвижимости, заверил издание, что «близок к подписанию контракта» и уже начал готовиться к бою.
«Никогда бы не подумал, что у меня будет шанс встретиться с Фьюри, который мой кумир, — судя по уверенным словам Сефери, договорённость практически достигнута. — Это боксёрская легенда 21 века; он высок, массивен и силён, да и передвигается вполне себе легко. Медведь!»
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Осенью 2016 года Сефери проиграл решением судей Мануэлю Чарру, но теперь считает, что это поражение дало ему необходимый опыт боёв на высоком уровне.
«Фьюри будет непросто. Буду стараться прессовать его. А проиграть такой легенде не зазорно», — добавил Сефер на всякий случай.
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