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Очередной шаг на пути к титулу чемпиона мира
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Очередной шаг на пути к титулу чемпиона мира 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса tut-boxing.ru  Кольчугинский боксер Сергей Кузьмин одержал свою 12-ю победу на профессиональном ринге. Рейтинговый восьмираундовый поединок в супертяжелом весе прошел в Нью-Йорке 22 апреля.
В шестом раунде нокаутом Сергей сразил с ног американца Джеремайи Карпенси. Эта победа стала 12-й в послужном списке Сергея Кузьмина (9 нокаутом). Сейчас россиянин занимает 23-е место в рейтинге WBC. Кольчугинский боец не потерпел ни одного поражения в своей карьере.
Отмечу, что Кузьмин дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 2014 года, провел пять боев на территории США и планирует претендовать на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета.
Свой предыдущий бой Сергей провел в Москве в ноябре прошлого года против представителя США Амира Мансура. Поединок закончился технической ничьей в третьем раунде, после остановки рефери боя из-за столкновения соперников головами.
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