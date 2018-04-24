Очередной шаг на пути к титулу чемпиона мира

Фото с ресурса tut-boxing.ru Кольчугинский боксер Сергей Кузьмин одержал свою 12-ю победу на профессиональном ринге. Рейтинговый восьмираундовый поединок в супертяжелом весе прошел в Нью-Йорке 22 апреля.

В шестом раунде нокаутом Сергей сразил с ног американца Джеремайи Карпенси. Эта победа стала 12-й в послужном списке Сергея Кузьмина (9 нокаутом). Сейчас россиянин занимает 23-е место в рейтинге WBC. Кольчугинский боец не потерпел ни одного поражения в своей карьере.

Отмечу, что Кузьмин дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 2014 года, провел пять боев на территории США и планирует претендовать на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета.

Свой предыдущий бой Сергей провел в Москве в ноябре прошлого года против представителя США Амира Мансура. Поединок закончился технической ничьей в третьем раунде, после остановки рефери боя из-за столкновения соперников головами.