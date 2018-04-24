Силовые структуры Нижегородской области определили чемпиона по рукопашному бою

Сотрудники отдела специального назначения «Берсерк» ГУФСИН России по Нижегородской области приняли участие в лично-командном чемпионате Нижегородской региональной организации общественно-государственное объединение «Всероссийское физкультурно-спортивное общество „Динамо“ по рукопашному бою.

В соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов из восьми команд, представляющих различные силовые структуры Нижегородской области. По результатам соревнований команда Нижегородского ГУФСИН завоевала первое место.