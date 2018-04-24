Сондерс и Маррей провели пресс-конференцию: заявления и видео

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг) британец Билли Джо Сондерс (26-0, 12 КО) и его соотечественник, неоднократный претендент на чемпионские титулы в средней и суперсредней категориях Мартин Маррей (36-4-1, 17 КО) провели совместную пресс-конференцию, приуроченную к поединку 23 июня на арене O2 Arena в Лондоне (Англия).

Напомним, что бой должен был состояться 14 апреля, но его пришлось перенести из-за травмы чемпиона.

«На данный момент я сфокусирован только на Мартине, — утверждает Сондерс. — Вот выиграю у него, тогда и посмотрим, кто ещё захочет со мной подраться. Есть только один человек, который может проиграть этот бой, и это я, если я недооценю соперника. Если я не могу побеждать таких ребят, тогда я не тот боец, каким сам себя считаю. Мартин превосходит меня в размахе рук, но размер не имеет значения, когда у тебя есть воля к победе. Мне не ведомо чувство поражения, и я не хочу получать такой опыт».

«23 июня я стану чемпионом мира — даю 100%, — в очередной раз обещает Маррэй. — Пришло моё время! Билли стоит на моём пути к долгожданному чемпионству и нескольким огромным гонорарам».

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