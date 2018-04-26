Адонис Стивенсон и Баду Джек встретились на пресс-конференции: фото

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) гаитянский канадец Адонис Стивенсон (29-1, 24 КО) и экс-чемпион в двух категориях из Швеции Баду Джек (22-1-2, 13 КО) встретились на пресс-конференции, приуроченной к их поединку 19 мая в Торонто (Канада).

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Фото: Baxter Promotions/BoxingScene

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