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Стивенсон собирается нокаутировать Джека: Мне нужен всего один удар
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Стивенсон собирается нокаутировать Джека: Мне нужен всего один удар 

Vringe.com 45 минут назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) гаитянский канадец Адонис Стивенсон (29-1, 24 КО) с уважением относится к шведскому коллеге, экс-чемпиону в двух категориях Баду Джеку (22-1-2, 13 КО), однако это не мешает ему быть уверенным в очередной досрочной победе.
Напомним, что поединок запланирован на 19 мая в Торонто (Канада).
«Я абсолютно счастлив и страсть как хочу поскорее оказаться в ринге, — цитирует Адониса BoxingScene. — Готовлюсь, не щадя себя, и собираюсь выигрывать только нокаутом. Мы, парни из зала Kronk Gym, всегда стремимся к нокауту. Джек — хороший, техничный боксёр, который был чемпионом и хорошо шёл по карьере. Серьёзный соперник, и ни о какой недооценке не может быть и речи. Буду готов ко всему, что он сможет мне предложить в ринге».
«Я буду драться с ним дома в Канаде, так что хочу подарить фанам классное шоу, — продолжает Стивенсон. — У меня есть мощь, а мой левый хук вообще лучший в современном боксе. У меня есть целых 12 раундов на то, чтобы всего один раз попасть и закончить это. Это не сложно. Мне не нужны три или четыре удара. Мне нужно всего одно попадание — и ты уже не восстановишься. Я тебя прибью».
Читайте также: Баду Джек: Сперва побью Стивенсона, а затем и всех остальных чемпионов
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