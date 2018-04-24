Ещё
Претендент Уайлдера определится в бою Луиса Ортиса и Диллиана Уайта — WBC
Далее:
Читайте также:
Ещё

Претендент Уайлдера определится в бою Луиса Ортиса и Диллиана Уайта — WBC 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Несмотря на то, что в прошлом поединке кубинский панчер Луис Ортис (28-1, 24 КО) был нокаутирован в марте чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Дионтэем Уайлдером, он уже через один бой может получить шанс поквитаться с обидчиком.
Как стало известно BoxingScene, Всемирный боксёрский совет постановил, что право претендента на бой с Уайлдером должны разыграть «Кинг-Конг» и Диллиан Уайт (23-1, 7 КО) — британец, который также в марте нокаутировал ранее небитого Лукаса Брауна.
Если стороны не договорятся по-хорошему, то 25 мая в Мехико состоятся промоутерские торги — и тогда по ставкам функционеров станет понятно, кто организует бой.
Читайте также: Это ограбление! — Ортис увидел повод для реванша с Уайлдером
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Рекорд Ломаченко и Муангсурина может пасть уже летом Видео боя: Жермалл Чарло — Уго Сентено, HD 720 Видео боя: Нонито Донэйр — Карл Фрэмптон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выступавший за Россию велосипедист признался в допинге7
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Липницкая удивила откровенным фото5
«Ливерпуль» разгромил «Рому»1
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение