Претендент Уайлдера определится в бою Луиса Ортиса и Диллиана Уайта — WBC

Несмотря на то, что в прошлом поединке кубинский панчер Луис Ортис (28-1, 24 КО) был нокаутирован в марте чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Дионтэем Уайлдером, он уже через один бой может получить шанс поквитаться с обидчиком.

Как стало известно BoxingScene, Всемирный боксёрский совет постановил, что право претендента на бой с Уайлдером должны разыграть «Кинг-Конг» и Диллиан Уайт (23-1, 7 КО) — британец, который также в марте нокаутировал ранее небитого Лукаса Брауна

Если стороны не договорятся по-хорошему, то 25 мая в Мехико состоятся промоутерские торги — и тогда по ставкам функционеров станет понятно, кто организует бой.

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